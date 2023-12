Ana ne veut pas de la robe qu'elle a reçue en cadeau, le magasin exige la carte de banque de l'achat pour la rembourser

Accompagnée du ticket de caisse, elle voit sa demande refusée, car elle n'a pas la carte de banque qui a payé le cadeau. "C'est vraiment exagéré !", estime Ana. "J’ai demandé un échange, un bon d'achat, mais la réponse a été non ! Dans plusieurs magasins, ils demandent une carte bancaire, mais n'exigent pas celle du paiement. Parfois, c'est plus compliqué avec le paiement par carte de crédit, mais ici ce n'était même pas le cas."

Face à cette situation et avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, Ana s'inquiète. "Qu'allons-nous faire avec les cadeaux de Noël que l'on offre avec le ticket avec lequel, normalement, on peut échanger les articles qui ne conviennent pas ? On va passer le mois de janvier à accompagner les gens à qui on a offert des cadeaux pour qu'ils puissent faire leurs échanges ?"

Que dit Zara ?

Confrontée à l'histoire d'Ana, Zara nous affirme que la procédure de retour/échange se fait avec le ticket de caisse et sans la carte de banque. Le magasin Zara de la rue Neuve, où est passée Ana, nous précise que les remboursements se font soit avec la carte qui a payé l'article, soit sous forme de chèque-cadeau. Mais vous ne pourrez pas obtenir un remboursement cash de l'article sans cette carte. Mais donc, que vous veniez avec le ticket originel ou un ticket sans prix venant d'un cadeau, vous devriez pouvoir faire un échange ou un retour, nous a-t-on assuré.