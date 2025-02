"C’est un ordre de mon médecin, je ne peux pas marcher 250 mètres": Martine, 65 ans, ne parvient cependant jamais à se garer au bon endroit

Depuis plusieurs années, Martine est reconnue comme personne à mobilité réduite. En effet, elle se déplace uniquement avec deux béquilles et une attelle. "C’est un ordre de mon médecin. Je ne peux pas marcher plus de 250 mètres", confie-t-elle. Pour cette sexagénaire, se garer à Bruxelles est devenu un véritable casse-tête : "Entre les règles qui sont floues, la demande de place qui prend du temps et les personnes qui utilisent nos emplacements, j’ai vraiment l’impression qu’on est des personnes de non-droit", se désole Martine.

La carte de stationnement

Si vous êtes une personne en situation de handicap, vous avez le droit de stationner sur des emplacements réservés, que vous soyez chauffeur ou passager. Dans certaines communes, ce stationnement est gratuit. Attention, lorsque vous vous garez, veillez à placer cette carte de façon visible sur votre tableau de bord. Cette carte de stationnement doit toujours être avec vous, peu importe le véhicule que vous utilisez.