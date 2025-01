"L’environnement joue un rôle clé": quels sont les bons réflexes à adopter pour interagir avec une personne en situation de handicap?

L'accueil des personnes en situation de handicap passe par des gestes simples, du bon sens et une sensibilisation accrue. Voici quelques conseils de Lara Kotlar, porte-parole de l’AVIQ (Agence wallonne pour une Vie de Qualité), pour mieux comprendre leurs besoins et y répondre efficacement.

Comme l’explique Lara Kotlar, porte-parole de l’AVIQ (Agence wallonne pour une Vie de Qualité) : "On peut être en situation de handicap de longue durée ou de façon temporaire, par exemple après un accident de ski. Cela montre que le handicap n’est pas forcément permanent et que l’environnement joue un rôle clé."

"Une personne sourde, vous ne le verrez pas forcément. C’est au contact que cela se découvre. Mais attention, il ne faut pas infantiliser. Ces personnes vivent normalement le reste du temps," souligne Lara Kotlar.

La clé réside dans le dialogue et l'écoute. Demandez si une aide est nécessaire avant d'agir.

Par exemple, pour une personne malvoyante : "On ne l'attrape pas directement par le bras. On se présente, on propose notre aide et, si besoin, on décrit les obstacles pour l'accompagner."

Les bons réflexes à adopter

Voici quelques conseils pratiques pour interagir avec des personnes en situation de handicap :