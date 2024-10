Diabétique, John cherche de l'aide pour obtenir une pompe à insuline malgré le refus de l'INAMI : "Entre 5000 et 6000 euros pour acheter la pompe"

Partager:

Malgré 31 ans de lutte contre le diabète de type 2 et des complications sévères, John voit sa demande de remboursement d'une pompe à insuline refusée par l’INAMI. Une décision qui soulève des questions sur l'accès à ce traitement essentiel pour améliorer sa qualité de vie.

Diabétique depuis 31 ans, John avait à peine 20 ans quand cette maladie insidieuse s’est manifestée. Malgré les traitements quotidiens, il fait face à une prise en charge longue et contraignante : plus de cinq injections d’insuline par jour, combinées aux médicaments pris dès le petit déjeuner. "Malgré les traitements, la maladie attaque mes organes relâche, et particulièrement mes yeux, où une rétinopathie s’est développée. La cécité a commencé et malheureusement, elle ne s'arrêtera pas", soupire-t-il. L'homme de 51 ans se trouve ainsi dans une situation pénible, et il demande de l’aide pour pouvoir obtenir le remboursement de la pompe à insuline, un matériel vital pour lui. "L’insuline diffusée en continu via une pompe pourrait limiter les dégâts sur mes organes et améliorer ma qualité de vie", explique cet habitant de Wasseiges.

D'autant plus que tous les médecins qui le suivent sont "unanimes" : la pompe à insuline serait "la suite logique" compte tenu du nombre d'injections qu’il doit subir quotidiennement. Cependant, l’INAMI refuse d’approuver ce traitement, puisque John souffre d'un diabète de type 2, et que cette solution est réservée aux diabétiques de type 1. À lire aussi Benoit doit payer 700 euros de taxe éco-malus pour son camping-car : "Une escroquerie" Une approbation de l'INAMI lui permettrait de bénéficier d'un remboursement de ce matériel. De cette manière, l'hôpital reçoit un budget pour l'acquisition et la gestion du matériel, incluant la pompe à insuline, afin de la fournir au patient. "L'INAMI m'a expliqué qu'il n'y a pas la possibilité d'obtenir une dérogation. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour", déplore-t-il. John a décidé de lancer un appel aux dons pour pouvoir accéder à une pompe à insuline, car le coût est exorbitant. La première année, il lui faudrait entre 8000 et 9000 euros : "Soit entre 5000 et 6000 euros pour acheter la pompe, et entre 2000 et 3000 euros pour les frais annuels liés au cathéter, à l'insuline et aux accessoires", estime-t-il. Un montant que John, en pleine reconversion professionnelle, ne peut pas assumer seul.