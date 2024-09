"Pour rouler à Bruxelles en 2025, je suis passé d’une Jaguar à une Smart": Marc est en colère face au report de la zone basse émission

Au début de ce mois de septembre, les Bruxellois ont assisté à un rétropédalage politique. Les véhicules diesel Euro 5 pourront probablement circuler dans la capitale jusqu'en 2027, et non jusqu'en 2025 comme prévu initialement. Beaucoup avaient anticipé ce changement, mais mainteant regrettent. "J’ai revendu ma voiture en urgence pour une bouchée de pain."

600 000, c’est le nombre de véhicules qui ne répondent pas aux nouvelles règles de la nouvelle zone de basse émission bruxelloise. 600 000 voitures représentent approximativement 10 % du parc automobile en Belgique. Nombreux sont ceux qui ont voulu anticiper l’interdiction des Euro 5 dans les rues de la capitale. Un changement, bien souvent précipité, qui engendre des pertes, mais aussi des regrets. Certains d’entre eux témoignent.

"Je suis passé d’une Jaguar à une Smart "

Marc fait partie de ces malheureux prévoyants. Ce jeune retraité de 70 ans a toujours été un amoureux des voitures. "J’ai toujours aimé rouler dans de belles voitures. J’adore les voitures confortables, un peu pour frimer. Les voitures de loisirs." Depuis plusieurs années, il sillonne Bruxelles avec sa Jaguar. Pourtant, il y a un an, il se rend chez un concessionnaire d’occasion pour s’en séparer. "Je l’adorais, mais je pensais qu’elle ne pourrait plus entrer dans Bruxelles. Elle n’avait que 100 000 kilomètres. Elle était comme neuve." C’est à contrecœur que Marc trouve preneur. Son Euro 5 intéresse un Luxembourgeois. "J’ai pu négocier, mais pas énormément. Je l’ai laissée partir pour 7 900 €, alors qu’à l’achat je l’avais payée neuve 60 000 €. Je suis dégoûté." Simultanément, le retraité investit dans une petite Smart au coût de 17 000 €. Le jour et la nuit. "Vous imaginez passer d’une magnifique Jaguar à une petite citadine. Le plus fou, c’est que ma Smart d’occasion m’a coûté deux fois plus cher que le prix de revente de ma Jaguar. "