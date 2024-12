Enceinte, Cécilia est licenciée juste avant son accouchement: que peut-elle faire?

Cécilia, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", a été licenciée juste avant son accouchement. Celle-ci juge ce licenciement abusif. Elle estime également que son employeur a mal calculé ses indemnités et refuse de lui payer ce à quoi elle a droit. Qui peut-elle contacter pour l'aider ?

Trois solutions existent

Il existe plusieurs solutions pour protéger les droits des travailleurs. Pour Cécilia, la première démarche consiste à contacter le Contrôle des lois sociales. Ce service du SPF Emploi s’occupe notamment des congés de maternité et des licenciements. Tous les contacts sont disponibles sur leur site.