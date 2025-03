"Ils sont juste derrière la porte": à un jour près, Patricia n'a pas pu récupérer sa commande de meubles Casa avant la faillite, que va-t-il se passer maintenant?

Partager:

La société Casa a annoncé sa mise en faillite ce mercredi 5 mars 2025. Patricia, une cliente, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Elle se demande si elle pourra récupérer les meubles qu'elle a commandés sur la boutique en ligne. Selon un avocat spécialisé que nous avons sondé, tout espoir n'est pas perdu.

"J'ai commandé en ligne et on m'a appelée le mardi (4 mars) pour me dire que mes meubles étaient arrivés", raconte Patricia. Pas disponible le jour-même, elle demande à aller rechercher sa commande le week-end. Le hic: entre-temps, la société est déclarée en faillite. Patricia tente tout de même sa chance et se rend au dépôt. Sans surprise, elle trouve porte close: "Il y avait un papier indiquant que le magasin avait déposé le bilan mais aucune information concernant les commandes en ligne. Pas de numéro ou d'adresse mail…" À lire aussi Annonce de faillite chez Casa: pourquoi certaines enseignes ne parviennent plus à maintenir le cap?

La situation "fait râler" notre interlocutrice: "Je sais que 286 € ce n'est pas une si grosse somme et j'ai évidemment une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail. Mais ça fait de la peine de savoir que mes meubles sont juste là derrière la porte de l'entrepôt. Si j'étais allée les chercher le mardi, je n'en serais pas là." Pourra-t-elle récupérer ses meubles? Nous avons posé la question à Hani Madani, avocat spécialisé en droit commercial. Selon cet expert, "si les meubles étaient prêts à être retirés, qu'ils sont emballés et qu'il y a le nom de la cliente dessus", elle devrait pouvoir récupérer ses biens. Il précise: "Ma thèse est de dire que le meuble n'appartient plus à Casa." D'un point de vue pratique, il conseille à notre interlocutrice (et aux autres personnes dans son cas) "de contacter les curateurs": "Envoyez un mail en expliquant que le colis est dans tel dépôt et demandez à aller le chercher. Le curateur va centraliser les demandes, on ne parle pas d'une petite faillite, mais la réponse pourrait être positive. Si la personne n'obtient pas de réponse, elle peut éventuellement se tourner vers un avocat." À lire aussi Faillite de CASA: les trois curateurs désignés par le tribunal sont connus