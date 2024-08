"J’ai enfin pu me balader au bord de la mer ": Majda découvre les aménagements pour les personnes handicapées à la côte belge

À Nieuport, la jeune femme aperçoit ces fameux tiralos, mais également des véhicules électriques spécialement adaptés au sable, un rollateur, ainsi que plusieurs chaises pouvant entrer dans l’eau.

À lire aussi Dans le quotidien très compliqué d'une PMR à Mons

Sans hésiter, notre alerteuse teste l’un des véhicules mis à disposition. Elle raconte son expérience:"J’ai utilisé la chaise roulante électrique qui va sur le sable et c’était super! Je n’avais pas besoin que quelqu’un me pousse, c’était très stable et j’ai pu me balader au bord de l’eau".

Généralement, Majda a besoin d’aide pour se déplacer dans le sable. Quelqu’un doit alors pousser sa chaise roulante, ou la porter jusqu’à sa serviette de plage. Mais grâce à ce nouveau dispositif, elle a pu "profiter de la plage en toute tranquillité, et de manière totalement autonome".