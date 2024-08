Jean a acheté un appartement "de standing" dans un ex-home rénové de Perwez: il dénonce un résultat "loin des promesses annoncées"

Jean (nom d'emprunt pour garantir l'anonymat) et son épouse pensaient avoir trouvé le cadre idéal pour leur retraite mais ils racontent être confrontés à une série de problèmes depuis leur achat immobilier. Entre retards de livraison, problèmes d'humidité et finitions décevantes, le couple dénonce une rénovation qui ne correspondrait pas au cahier des charges.

Jean et son épouse, tous deux militaires de carrière, souhaitaient passer leurs vieux jours dans un environnement calme, loin de la ville. Le couple aspirait donc à vendre sa maison de Koningslo, à Vilvorde, pour s’installer dans un appartement confortable, au sein d’un bâtiment neuf avec ascenseur, dans une région plus verte.

Jean et son épouse ont dû s’adapter, négociant un délai supplémentaire avec les acheteurs de leur maison pour rester un peu plus longtemps à Koningslo. Finalement, ils ont pu emménager du côté de Perwez en août 2023, mais la joie de la découverte de leur nouvel appartement a vite laissé place à la déception.

Après avoir repéré le projet immobilier sur Internet via une annonce qui évoque "35 appartements de standing", Jean et son épouse ont été séduits par leur visite d’un appartement témoin lors d’une journée porte ouverte en septembre 2021. "On nous a fait miroiter quelque chose qui était en parfait état, qui était super bien fini", raconte Jean. Le couple s’est décidé fin novembre de la même année, officialisant l’achat de son futur nid douillet. Mais Jean nous dit être allé de déconvenue en déconvenue concernant ce bien immobilier, la première concernant les délais de livraison.

Les caves, un problème majeur

Le principal point faible de ce projet immobilier concerne actuellement les caves. Jean, comme d’autres copropriétaires, n’a toujours pas pu prendre possession de sa cave. "À la livraison du chantier, il est apparu qu’il y avait une série d’infiltrations via les anciens murs en contact avec l’extérieur lors des intempéries exceptionnelles telles que nous les avons connues ces deux dernières années", explique Louis de Bellefroid.



"Les caves sont constamment inondées, les portes sont couvertes de moisissure et ne se ferment plus, les compteurs d'eau et de gaz sont sans cesse condensés, les canalisations de gaz commencent à rouiller", raconte Jean.



En outre, le retraité n’est pas satisfait du système de cloisonnement des caves individuelles qui a finalement été choisi par le promoteur immobilier : "Le cahier des charges prévoit des blocs de béton et à l’arrivée, ce sont des cloisons en grilles métalliques". Une modification assumée par le promoteur immobilier : "Les grilles permettent une bien meilleure ventilation", argue-t-il.

"Oui, ça va aérer. Mais ça n'enlève rien au fait que le cahier des charges n'est pas respecté", réagit l'avocat Pierre Grégoire, qui s’est rendu sur les lieux après avoir été contacté par plusieurs copropriétaires.

Selon Dare 2 Build, le cahier des charges commercial permettait un tel changement.

L'enclos pour les poubelles, une solution problématique

Autre désagrément important : l'installation d'un enclos ouvert pour le stockage des poubelles, devant chez lui. Cette disposition a entraîné des dépôts clandestins, des odeurs désagréables, et la présence de rats. Une situation que Jean qualifie de "publicité mensongère" : il s’attendait à des "conteneurs dits 'intelligents', parce qu'enterrés, et une vue sur un bosquet et un parking, et non sur un espace à ordures en plein air".