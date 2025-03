Le divorce de Guillaume est bloqué à cause... de champignons: "Je fais face à une situation incompréhensible"

"Je fais face à une situation incompréhensible", déclare d'emblée Guillaume. "Mon divorce a été prononcé il y a six ans, mais le jugement n'a toujours pas été transcrit auprès de ma commune, faute de signification officielle via un huissier de justice. Et le problème, c'est que les archives du tribunal sont inaccessibles depuis le 26 décembre à cause d'un traitement contre les champignons!"

Le Bruxellois nous a fait parvenir une photo de l'avis affiché sur le guichet : "ATTENTION ARCHIVES INDISPONIBLES… En raison d'une intervention de nettoyage de nos archives, nos sous-sols seront inaccessibles à partir du 26/12 jusqu'à nouvel ordre." Un message qui laisse Guillaume dans le flou le plus total. "On ne m'a donné aucun délai. Je me demandais si je n'allais pas devoir tout recommencer. C'est quand même très spécial", s'interroge-t-il.