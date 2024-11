Jérémy, handicapé, est cloîtré chez lui à cause de travaux devant sa maison: "Ça me rend malade", témoigne sa mère

Depuis plusieurs semaines, Sabrine (prénom d’emprunt) et ses trois enfants handicapés sont confrontés à une situation critique. Des travaux dans leur rue les empêchent de sortir de chez eux. Jérémy, l’un des fils, ne peut plus se rendre à l'école…

Jérémy, 20 ans, est élève dans une école secondaire spécialisée. "C’est un jeune infirme moteur cérébral", explique Christian Watterman, directeur de l’établissement La Cime, via le bouton orange Alertez-nous. "Il a de grosses difficultés à tenir debout et se déplace en voiturette manuelle".

Par ailleurs, Jérémy ne peut plus suivre correctement ses séances de kinésithérapie. "D’habitude, il y va trois fois par semaine, mais maintenant, il ne peut plus sortir. Le kiné passe à domicile, mais ce n’est pas suffisant".

Toute la famille impactée

Jérémy n’est pas le seul de la famille à rencontrer des difficultés. Si son frère jumeau, atteint d’un handicap plus léger, peut encore se rendre en classe, sa sœur, elle, ne peut plus non plus accéder à son bus, celui-ci étant stationné de l’autre côté des travaux.

Atteinte d’un handicap mental, la jeune fille marche, mais a besoin de l’aide de sa mère. "Lorsque le conducteur de bus m’appelle, je dois l’accompagner et laisser son frère seul à la maison", confie Sabrine.

Je n’en peux plus

Pour Sabrine, le quotidien est devenu un véritable calvaire. "Depuis le 4 novembre, mon fils est bloqué à la maison. Ils ont creusé sur la chaussée et on ne peut plus sortir avec la chaise roulante", confie-t-elle.

Si la commune a installé des barres de fer et une planche pour faciliter leur sortie immédiate, cela ne résout rien. "Ça me permet de sortir devant chez moi, mais je ne peux pas aller plus loin. La voiture est garée trop loin, je n’y ai plus accès".

Malgré l’aide occasionnelle des ouvriers travaillant sur le chantier, Sabrine reste dans une impasse. "Ils m’ont proposé de porter Jérémy le matin, mais ils ne sont plus là quand il revient l’après-midi. Je ne peux pas appeler quelqu’un pour m’aider tous les jours".

Ça me ronge

Elle dénonce également la saleté causée par la boue: "Ses roues sont pleines de terre, il ne peut plus avancer. Ça me stresse, ça me ronge. Je ne peux pas continuer comme ça".

Un appel à l’aide urgent

Selon Christian Watterman, directeur de l’école dans laquelle Jérémy suit les cours, la commune n’a pas pris les mesures nécessaires pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.

"Ce sont des travaux majeurs, annoncés pour durer plus de six mois. Ils auraient dû prévoir un passage adapté", dit-il. En attendant une réponse des autorités, l’école pense à organiser des cours à distance pour Jérémy.

Sabrine, quant à elle, appelle à une action rapide: "Il faut trouver une solution. On ne peut pas rester bloqués comme ça".