Les sirènes des véhicules prioritaires empêchent les enfants de Carla de dormir: "Est-ce nécessaire à 1h du matin?"

Ce n'est pas tant pour elle-même que Carla s'énerve de ces sirènes inopinées, mais pour ses enfants qui dorment du côté rue de la maison. Son fils de 17 ans et ses jumelles de 12 ans ont du mal à trouver le sommeil à cause de ces passages. "Parfois, ce sont trois ou quatre fois dans la même soirée", s'indigne-t-elle.

Venant au fait qui concerne Carla et les autres riverains de sa rue, la police affirme que "pour ne pas réveiller les riverains, la police ne les utilise souvent qu’à des points critiques (comme des carrefours ou des sections à trafic dense, en effet), mais c’est une décision que le policier prend lui-même selon la mission et les circonstances du moment. En principe, la sirène peut être utilisée pendant la durée totale d’une mission urgente."

Ainsi, même si Carla ne se trouve pas à côté d'un carrefour routier, il suffit qu'il y en ait un plus loin et le son de la sirène peut rapidement raisonner dans les rues étroites de la capitale.

Si, comme Carla et sa famille, vous entendez régulièrement des sirènes, la police conseille "de prendre contact avec sa zone de police locale pour expliquer la situation (sans garantie évidemment que cela va changer la situation) si elle habite près d’un carrefour dangereux et beaucoup fréquenté, c’est possible que des policiers en mission urgente aient vraiment besoin de la sirène pour y traverser en toute sécurité. Mais cela permet au moins une évaluation au sein de la zone et peut-être une attention accrue à l’usage des sirènes.".

Comme un petit rappel est toujours bon, voici les règles à respecter pour les véhicules prioritaires selon le Code de la route.