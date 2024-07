"Mes amis ne veulent plus venir chez moi": Philippe se sent épié par les caméras de surveillance de son voisin

Partager:

Après avoir tout tenté, Philippe* a décidé de nous contacter via le bouton orange « Alertez-nous ». Il raconte la bataille qu’il mène contre son voisin depuis plusieurs années. Celui qui vit à côté de chez lui a décidé d’installer des caméras de surveillance pointées en direction de son jardin. Est-ce légal ? Quelles lois doit-on respecter lorsqu’on utilise des caméras sur sa propriété ?

À Limal, petite section de la ville de Wavre, dans le Brabant wallon, se trouve un clos tranquille, bordé de verdure et regroupant plusieurs maisons. Philippe vit, au calme, dans l’une d’elles avec sa femme et ses deux filles adolescentes. Mais depuis quelques mois, lorsqu'elle souhaite profiter de sa piscine, la famille ne peut s’empêcher de penser aux caméras du voisin pointées sur elle. « J’ai deux filles de 13 et 15 ans, vous comprenez bien mon désagrément », confie le père de famille. Une situation invivable, qui impacte même sa vie sociale : « J’ai des amis qui ne veulent plus venir chez moi à cause de la caméra qui pointe vers ma terrasse », ajoute-t-il. Il y a plusieurs mois, l’homme a déposé plainte auprès de l’Autorité de protection des données, comme il est recommandé de le faire en cas de non-respect de la réglementation. Quelles sont les lois en vigueur ? En Belgique, toute personne a le droit d’installer une caméra devant chez elle. Le service de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur rappelle qu’il n’existe aucune loi régissant la pose de moyens de sécurité. Cependant, bien qu’aucune autorisation préalable ne soit nécessaire, cette pratique est régie par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et par la Loi caméras.

La Loi caméras, adoptée en 2007 et modifiée en 2018, codifie l’installation et l’utilisation des moyens de vidéosurveillance. Avant d’installer une caméra, plusieurs obligations doivent être respectées : Déclarer la caméra au SPF Intérieur.

Décrire le traitement des images dans un registre qui doit être mis à disposition de l ’ autorité de protection des données et des services de police en cas de besoin.

Apposer un pictogramme signalant l ’ existence d ’ une surveillance par caméra.

Ne pas conserver les vidéos plus d ’ un mois, sauf si elles permettent de prouver une infraction.

Orienter le matériel vers le lieu surveillé, et non vers la voie publique ou chez le voisin. Si ces endroits restent visibles, ils doivent être limités au strict minimum à l ’ aide d ’ un « privacy banner » qui masque les parties ne pouvant être filmées. Il est important de rappeler qu’une caméra de surveillance installée par et chez un particulier ne peut ni filmer des images portant atteinte à la vie privée des personnes, ni divulguer des informations sur leur vie sexuelle, leur état de santé, leurs opinions, ou leur origine ethnique ou raciale. De plus, ce qui n’est pas explicitement décrit par la Loi caméras reste soumis aux principes du RGPD. À lire aussi Vous partez en vacances et vous ne possédez pas d'alarme: comment faire surveiller votre maison pendant votre absence? Les limites de la réglementation actuelle « Aujourd’hui, on peut acheter n’importe quelle caméra à condition d’installer un filtre pour ne pas visionner le domaine public ou chez le voisin », raconte Philippe. Selon lui, c’est exactement là que réside le problème, car personne ne vérifie ces filtres. « On fait ça via une application, et c’est laissé au bon vouloir de la personne qui pose la caméra », ajoute-t-il.