Vous partez en vacances et vous ne possédez pas d'alarme: comment faire surveiller votre maison pendant votre absence?

La solution la plus facile et qui ne coûtera pas d'argent est de faire appel à la police. Il est, en effet, possible de demander à la police une surveillance gratuite de votre maison. Cela se fait via un formulaire en ligne.

Une fois ce formulaire rempli, les agents se rendent à votre domicile quand vous êtes absent et font des rondes à des moments aléatoires. Ce dispositif est davantage pensé pour des maisons, et moins pour des appartements.