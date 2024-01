"Où est la sécurité du consommateur ?": Pierre s’insurge contre le phénomène de faux soldes

Début janvier, celui-ci se rend dans une grande enseigne de fast-fashion à Bruxelles. Son attention se porte sur un t-shirt, soldé à 9,99 euros au lieu de 12,95 euros. Soucieux de savoir s’il fait une bonne affaire, Pierre soulève les étiquettes : "Et là, je vois qu’en fait le prix de base est de 9,95 euros. C’est-à-dire que le prix d’origine est… moins élevé que le prix soldé !". Et cela ne s’arrête pas là. Notre alerteur fait état de plusieurs incompréhensions : "Des pulls indiqués au prix plein de 119 €, soldés à 89 € dont le prix original est de 69 €".

Alors que les soldes battent leur plein, les consommateurs font de plus en plus attention au phénomène de "faux soldes". Parmi eux, Pierre, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

Où est la sécurité du consommateur ? Où sont les contrôles ?

Une situation qui met en colère notre alerteur et d’autres consommateurs, nombreux à nous avoir écrit dans ce sens. "Je suis administrateur d'une entreprise et si je devais commettre la moindre faute, on me sanctionne de plein droit. Où est la sécurité du consommateur ? Où sont les contrôles ? On continue à être bernés dans une période où les prix s'envolent partout...", indique Pierre.

Prix étrangers ?

Contactée par nos soins, l’enseigne ne nous a pas répondues. Cependant, d’autres histoires similaires à celle de Pierre ont déjà été traitées. L’une des explications possibles, c’est qu’il s’agit du prix d’un pays étranger : les produits arrivent avec des étiquettes au prix espagnol ou américain, selon les enseignes. Une fois réceptionnés en boutique dans notre pays, les vendeurs apposent l’étiquette avec le prix pratiqué en Belgique. "En effet, sur certaines étiquettes, le prix affiché était celui pratiqué en dollars, mais pas pour ce t-shirt", précise Pierre.

Que faire en cas d’arnaques ?