Biden, ou la conviction de pouvoir toujours "se relever"

Le démocrate de 81 ans a finalement rendu les armes face au seul adversaire qu'il ne pouvait faire reculer, l'âge. "Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat", a déclaré le président américain.

L'image est cruelle au soir de cinquante années de vie politique mais il avait fini par ressembler, pour son parti, l'Amérique et le monde, à ce vieux parent auquel il faut retirer les clefs de la voiture.

Joe Biden, né dans la ville ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie, s'est battu contre l'humiliation dès l'enfance. Moqué pour son bégaiement, il s'en débarrasse en récitant de la poésie.