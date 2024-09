"C'était une étoile": marche blanche pour Lilian Dejean, l'employé municipal tué à Grenoble

Organisée par la famille de la victime, la marche est partie peu après midi du boulevard Jean Pain, où s'est déroulé le drame, à deux pas de la mairie de Grenoble. Avant le départ du cortège, Jean-Marc Dejean, l'un des frères de la victime, a remercié l'assistance et souhaité que la marche se déroule "dans la bienveillance et la tranquillité".

Rappelant que Lilian exerçait le métier d'agent de propreté, il a invité les participants à se munir des pinces, gants et sacs poubelles distribués par ses collègues pour "ramasser un ou deux déchets sur la route" pendant la marche. "Je pense que là où il est, (Lilian Dejean) aurait aimé aussi qu'on rende sa ville propre, au propre comme au figuré", a-t-il ajouté.

Environ un millier de personnes (selon la préfecture), arborant des fleurs, des portraits ou encore des messages écrits sur des panneaux de carton étaient présentes, dont de nombreux élus, comme le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle.

Nombre d'entre-elles se sont prêtées au jeu de ramasser les déchets, allant débusquer mégots et papiers gras tout au long du parcours, jusqu'à une première halte dans les locaux de la propreté urbaine, où Lilian Dejean travaillait et où des roses rouges et blanches ont été déposées devant son bureau.