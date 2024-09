Coup de chapeau à la rock-star Bon Jovi

Robyn BECK

Le chanteur de rock américain Jon Bon Jovi s'est fait applaudir cette semaine, non pas pour un nouvel album, mais pour avoir secouru une dame en difficulté sur le rebord d'un pont à Nashville, dans le sud des Etats-Unis, ont rapporté les autorités locales et le magazine Deadline.

La star, connu notamment pour ses tubes "Livin' on a Prayer" et "It's My Life", était sur le tournage d'une vidéo mardi soir sur le pont pédestre John Seigenthaler quand, avec une autre personne, il a aperçu une femme sur le rebord du pont, de l'autre côté du garde-corps.