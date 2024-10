Des espaces du souvenir organisés dans six hôpitaux carolos

La plateforme de concertation en soins palliatifs du Hainaut oriental et les équipes intra-hospitalières de Charleroi et de Chimay ont organisé, vendredi après-midi, des espaces du souvenir dans six hôpitaux de la région. L'objectif de cette action était de permettre aux membres du personnel hospitalier de commémorer les patients décédés qu'ils ont accompagnés.