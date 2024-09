Double anniversaire à l'occasion de la 30e journée mondiale des sourds à Liège

Lors de cette journée, une trentaine d'organisation tiendront un stand auprès desquels les visiteurs pourront obtenir diverses informations concernant les services d'accompagnement, par exemple. Diverses conférences, ateliers et activités y sont également prévus. La manifestation n'est pas réservée qu'aux sourds et malentendants: toute personne peut s'y rendre afin d'y trouver réponse à ses questions.

Cet événement international met en effet en lumière les droits et défis auxquels les personnes sourdes et malentendantes font face au quotidien, notamment en matière d'accessibilité, d'éducation et d'emploi. "En Belgique, un décret reconnaît la langue des signes mais celle-ci n'est pas reconnue comme langue officielle", pointe d'ailleurs Vanessa Picron, chargée de communication pour la Fédération.

L'événement fêtera aussi cette année les 160 ans de l'association liégeoise "Les Mains Ardentes". L'ASBL prendra part à la journée en proposant un musée temporaire retraçant son histoire. Ce retour à Liège, 30 ans après la première édition sur le boulevard d'Avroy, revêt un caractère symbolique: "La deuxième édition s'était déroulée rue Hors-Château et la suivante au Palais provincial. C'est la première fois que nous l'organisons au Sart Tilman", énumère Maurice Hayard, administrateur de l'ASBL.

Auparavant, un cortège était organisé "pour tenter d'éveiller les consciences et donner envie de découvrir la communauté mais pour des questions de subsides et de sécurité, cela n'est plus possible. Aujourd'hui, les événements ont lieu plus en interne", précise encore Thierry Adnet, chargé de projet à la FFSB.