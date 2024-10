Il y a 30 ans, 48 membres de l'Ordre du Temple solaire étaient retrouvés morts en Suisse

Le 5 octobre 1994, 48 membres de l'Ordre du Temple solaire (OTS) étaient retrouvés morts en Suisse. Ce groupe religieux ésotérique, faux ordre de chevalerie, est principalement connu pour plusieurs meurtres et suicides collectifs qui ont fait au total 72 victimes en France, en Suisse et au Canada en 1994, 1995 et 1997.Parmi les victimes retrouvées en octobre 1994, le médecin belge Luc Jouret et le Français Joseph Di Mambro, créateurs de l'OTS.