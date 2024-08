La Corée du Nord annonce héberger à Pyongyang plus de 15.000 victimes des inondations de juillet

M. Kim a néanmoins déclaré vendredi que le rétablissement du pays serait "entièrement basé sur l'autosuffisance", selon KCNA, et exprimé ses "remerciements à divers pays étrangers et organisations internationales pour leur offre de soutien humanitaire".

Moscou a fait une offre similaire, selon Pyongyang, et l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a signalé que la Chine et l'Unicef avaient également fait part de leur volonté d'apporter leur aide.

Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré dans le pays depuis 29 ans, selon le centre météorologique sud-coréen.

Le 31 juillet, Pyongyang avait déclaré que de nombreux "bâtiments publics, installations, routes et chemins de fer, y compris plus de 4.100 habitations et près de 3.000 hectares de terres agricoles" avaient été inondés, dans les régions septentrionales de Sinuiju et Uiju.

Si les médias d'État nord-coréens n'avaient fait état d'aucune victime, une chaîne de télévision sud-coréenne avait estimé le nombre de décès et de personnes disparues "entre 1.100 et 1.500".