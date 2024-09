La faculté des sciences économiques, sociales et de gestion de l'UNamur change de nom

Créée il y a plus de 60 ans, la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion (FSESG) de l'Université de Namur (UNamur) change de nom à l'occasion de la rentrée académique. Elle s'appellera désormais Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP) pour mieux symboliser son évolution, a annoncé lundi sa direction.

La recherche du nouveau nom de la faculté a été nourrie pas ses 1.700 étudiants et 250 membres du personnel. En outre, la dénomination intègre les sciences de la communication et politiques, qui ont gagné en importance au sein de l'établissement ces dernières années.

"Ce changement de nom incarne une vision", a souligné Pietro Zidda, doyen de la faculté. "Il met en exergue, sans distinction, les quatre grandes disciplines d'enseignement et de recherche de la faculté. EMCP se veut donc symbole d'inclusion, de transdisciplinarité et de collaboration. Il reflète l'existence d'une communauté forte, embarquant la participation des étudiants et des membres du personnel, en prêtant particulièrement attention au respect de leur diversité et de leur contribution."