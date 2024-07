La Fondation contre le cancer plaide pour plus encore de diagnostics précoces du poumon

Le 1er août est la Journée mondiale du cancer du poumon. À cette occasion, la Fondation contre le cancer rappelle l'importance d'un diagnostic précoce - actuellement, 70% des cas sont diagnostiqués à un stade précoce - et de traitements encore plus efficaces.

En Belgique, le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer, avec 5.716 décès en 2021. Il s'agit du deuxième cancer le plus fréquent, tant chez l'homme que chez la femme, avec 9.410 nouveaux cas en 2022, selon des chiffres de la Fondation Registre du cancer.

Mais la survie à 5 ans de ce cancer n'est que de 29%, ce qui est faible, rappelle la Fondation, et en partie dû à des diagnostics trop tardifs. En effet, pour 68% hommes et 65% femmes, le cancer du poumon est détecté au stade 3 et 4, déjà métastasé.