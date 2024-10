La nouvelle "Via Monastica" relie les chemins de Compostelle néerlandais et français

La "Via Monastica", nouveau chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, a été présentée lundi à Westerlo. L'itinéraire relie les chemins de Compostelle néerlandais et français, et passe notamment par la Campine anversoise.

Destinée aux pèlerins qui traversent la Belgique en direction de la Galice, la Via Monastica débute à Vessem, aux Pays-Bas, et sinue durant 283 kilomètres jusqu'à Rocroi, en France. Son itinéraire a été tracé par l'Association flamande de Compostelle. Celle-ci a veillé tant à son attrait qu'à la sécurité des marcheurs. "Au détour de la Campine, du Hageland, de la Hesbaye et du sud de la Wallonie, la randonnée offre un mélange unique de nature aux aspects variés, de sites monastiques et de villes et villages accueillants", indique-t-elle.

La Via Monastica doit justement son nom à ces établissements monastiques qui jalonnent le parcours, comme les abbayes norbertines de Postel, de Tongerlo, d'Averbode et de Leffe. Outre le chemin principal, il existe 12 routes alternatives, qui permettent de passer devant des points d'intérêt ou de prendre un raccourci pour les personnes disposant de peu de temps.