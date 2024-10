La police nord-irlandaise à l'amende après une fuite de données sur des milliers d'agents

Cette fuite avait suscité de fortes craintes parmi les policiers nord-irlandais. Le niveau de menace terroriste avait été relevé quelques mois plus tôt dans la province britannique après la tentative d'assassinat d'un policier, revendiquée par le groupe républicain dissident New IRA.

Le responsable de la police, Simon Byrne, avait affirmé que des militants républicains dissidents, hostiles à l'appartenance de la province au Royaume-Uni, avaient eu accès à ces documents susceptibles d'être utilisés pour intimider ou cibler des policiers.

Une enquête de l'ICO (Information Commissionner's Office), l'organisme en charge de la protection des données, a conclu que "des procédures simples à mettre en oeuvre auraient pu empêcher cette fuite grave".

L'erreur "est passée inaperçue et n'a pas non plus été détectée" en amont, et le fichier n'a finalement été retiré du site internet que plus de deux heures après sa publication, a indiqué l'ICO.