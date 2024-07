Le gouverneur de Californie, considéré comme un possible rival, soutient Kamala Harris

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui était vu comme un possible rival de Kamala Harris, a apporté dimanche son soutien à la vice-présidente américaine pour remplacer Joe Biden en tant que candidate à l'élection de novembre.

"Avec notre démocratie en jeu et notre avenir en ligne de mire, personne n'est mieux placé que la vice-présidente de l'Amérique, @KamalaHarris, pour s'opposer à la vision sombre de Donald Trump et guider notre pays dans une direction plus saine", a écrit M. Newsom sur le réseau social X.