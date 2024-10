Le Liban face à une crise terrible, estime Haut Commissaire du HCR

"Le Liban fait face à une crise terrible. Des centaines de milliers de personnes sont démunies ou déplacées par les frappes aériennes israéliennes", a-t-il écrit sur X, assurant être venu "en solidarité avec les personnes touchées, pour soutenir l'effort humanitaire et pour demander davantage d'aide internationale".

"Les travailleurs de la santé paient le prix le plus lourd, celui de leur vie. Le système de santé est au bord de l'effondrement", a-t-il averti sur X, au lendemain que quatre hôpitaux ont suspendu leur activité en raison des frappes israéliennes.

Le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, Avichay Adraee, avait assuré vendredi sur X noter une "utilisation croissante de véhicules de secours par les membres du Hezbollah pour transporter des agents et du matériel pour les combats".

D'après les autorités libanaises, plus de 2000 personnes ont été tuées au Liban depuis octobre 2023, dont plus d'un millier depuis le 23 septembre et environ 1,2 million de personnes ont été déplacées.