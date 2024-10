Le système de réservation de lits à l'abri de nuit de Saint-Laurent jugé "discriminatoire"

Les bénéficiaires de l'abri de nuit de l'ancienne caserne Saint-Laurent à Liège doivent désormais s'inscrire préalablement, par téléphone ou par internet, afin de pouvoir accéder aux lieux et dormir au chaud. Cette annonce, introduite après les plaintes de riverains qui dénonçaient des altercations devant le bâtiment, suscite des préoccupations auprès des acteurs sociaux et du groupe politique Vert Ardent, qui a interpellé le conseil communal à ce sujet lundi.

"Vert Ardent exprime de vives inquiétudes face à ces nouvelles modalités qui semblent inadaptées et discriminatoires, la plupart de ces personnes n'ayant ni téléphone ni connexion internet. La fracture numérique est énorme et cela ajoutera une charge de travail supplémentaire aux travailleurs sociaux qui devront gérer ces demandes et qui devront refuser d'accorder des places en urgence même si des lits sont vides", s'est ainsi indignée Laura Goffart, demandant à la Ville de revoir les modalités en question.

Cet abri de nuit installé dans les locaux de la Province de Liège a pour but de pallier le manque de places d'accueil en attendant la fin des travaux de celui situé rue Sur-la-Fontaine. "De nombreux sans-abri étaient présents devant les grilles de la caserne afin de disposer d'une place parfois plusieurs heures avant l'ouverture de l'abri", a expliqué le bourgmestre Willy Demeyer, qui a accepté cette proposition de réservation des lits à la suite d'une réunion avec les différents responsables. "Force est de constater que la tranquillité au profit des riverains, des travailleurs sociaux et des sans-abri a été immédiatement rétablie", a-t-il ajouté.