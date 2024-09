L'état d'urgence décrété à Los Angeles, menacé par les incendies

Le gouverneur de Californie a déclaré mercredi l'état d'urgence à Los Angeles et dans les comtés avoisinants face aux incendies qui menacent la mégalopole et ont déjà détruit plusieurs dizaines de maisons.

Gavin Newsom "a proclamé l'état d'urgence dans les comtés de Los Angeles et de San Bernardino pour lutter contre l'incendie du Bridge Fire et dans les comtés d'Orange et de Riverside pour lutter contre l'incendie de l'Airport Fire", selon un communiqué publié mercredi.

Le "Bridge Fire", l'un des trois feux incontrôlés qui sévissent près de la deuxième plus grande ville des États-Unis, a déjà détruit des dizaines de maisons et rasé en 24 heures près de 20.000 hectares sur les hauteurs de Los Angeles.