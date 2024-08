Pas encore de remboursement pour le vaccin contre la fièvre catarrhale

La fièvre catarrhale continue à se répandre dans les fermes de Belgique. Selon les derniers chiffres de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le nombre d'élevages atteints, des exploitations bovines et ovines principalement, a dépassé les 500. Les provinces d'Anvers, de Liège et du Limbourg restent les plus touchées, avec respectivement 118, 87 et 80 foyers vendredi dernier.

Dans une lettre ouverte, des éleveurs réclament la gratuité du vaccin. Une dose coûte entre 3,6 et 4,1 euros.

Selon le ministre Clarinval, cette décision doit être prise par le Fonds Sanitaire du SPF Santé Publique qui englobe les représentants du secteur mais également des vétérinaires et l'institut de santé Sciensano. Celui-ci a décidé de ne pas rembourser les vaccins.