Sclérose en plaques: l'opération de récolte de fonds Chococlef débute ce 1er septembre

La campagne 2024 de levée de fonds de la Ligue belge de la sclérose en plaques (Ligue SEP) se déroulera du 1er septembre au 31 décembre prochains, annonce jeudi l'association dans un communiqué. En plus de la traditionnelle vente de chocolats Galler, la Ligue SEP propose cette année une série de vidéos sur le thème des symptômes invisibles.

La Ligue SEP espère sensibiliser le grand public à ce sujet grâce à des capsules vidéos mettant en scène des personnes non atteintes qui expérimentent un des nombreux symptômes invisibles de la sclérose en plaques, comme des troubles de la vision, des difficultés de concentration ou encore des raideurs musculaires.

Pour soutenir la lutte contre cette maladie incurable, des coffrets de chocolats Galler, spécialement conçus pour la campagne 2024, seront disponibles à la vente dans les entreprises, écoles, hôpitaux et sur le site internet de l'opération. Au prix de dix euros, ils sont composés de douze minis bâtons et huit petites tablettes.

Chaque achat permet de soutenir la Ligue SEP dans ses actions d'accompagnement social, de sensibilisation et d'animations auprès de personnes atteintes.

La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes. Elle s'attaque au système nerveux central et provoque des déficits moteurs, sensitifs et cognitifs.