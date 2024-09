Six militants pro-palestiniens interpellés lors de la visite du pape à Louvain

Vendredi, la police avait annoncé avoir procédé à neuf interpellations. Parmi celles-ci, il y aurait donc six activistes pro-palestiniens. D'après le groupe, ces derniers menaient une action symbolique et pacifique et ont été interpellés parce qu'ils portaient un keffieh, le foulard emblématique de la cause palestinienne contre l'oppression israélienne.

Mardi prochain, le groupe tiendra une action déjà annoncée. Elle n'est donc pas directement liée à la répression policière. "Nous continuons à faire pression sur la KU Leuven pour qu'elle mette en place un boycott académique et proteste contre la répression des forces de l'ordre à l'encontre des activistes", ont souligné les manifestants.