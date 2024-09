Un peu plus d'un tiers des personnes au chômage à la mi-2023 ont retrouvé un emploi

Trente-six pour cent des personnes au chômage au deuxième trimestre 2023 étaient au travail un an plus tard, ressort-il jeudi des chiffres de l'office statistique Statbel. La même proportion est toujours au chômage et 27,8% sont devenus inactifs.

Sur la période de la mi-2021 jusqu'à la fin 2022, les chômeurs semblaient rencontrer plus de difficultés à effectuer la transition vers l'emploi. Depuis début 2023, la tendance semble s'inverser, relève Statbel.

En chiffres absolus, cela signifie que sur 284.000 chômeurs au deuxième trimestre 2023, 102.000 sont encore au chômage, 103.000 sont au travail et 79.000 sont inactifs un an plus tard; ils ne recherchent donc plus d'emploi et/ou ils ne sont pas disponibles dans les deux semaines.