Un rapport du Sénat recommande de "reconstruire" le modèle des Ehpad

Ces structures, qui accueillent plus de 600.000 résidents et qui reposent sur trois sources de financement (les départements pour la partie dépendance, l'agence régionale de santé pour la section soins et les résidents pour l'hébergement), sont ressorties exsangues du Covid-19, du "scandale Orpea" et de l'inflation.

Résultat, entre 2020 et 2023, la part des Ehpad déficitaires est passée de 27% à 66%, selon les chiffres de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Dans ce contexte, le rapport du Sénat appelle à "reconstruire" le modèle actuel et à en consolider le financement afin de faire face au défi démographique à venir - le nombre de personnes âgées dépendantes va augmenter de 46% d'ici 2050.