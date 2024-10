Un tiers des travailleurs malades de longue durée souffrent de troubles musculaires

Sur plus de 100.000 travailleurs ayant subi un examen médical l'an dernier, il ressort que 55% des problèmes de santé qui les gênaient effectivement dans l'exercice de leur travail, étaient des problèmes d'ordre physiques, qui se manifestent au niveau du dos et du cou, des genoux, des épaules et des bras, explique Liantis.

"Selon les statistiques officielles de l'INAMI, près de 105.000 malades de longue durée en Belgique sont des ouvriers souffrant de troubles musculosquelettiques. Cela représente 23% de l'ensemble des malades de longue durée. Si nous voulons nous attaquer à ce problème, il est nécessaire de prendre des mesures dans de nombreux domaines, et certainement aussi dans celui de l'ergonomie", commente Stephan Tomlow, responsable de l'ergonomie chez Liantis.