Une zone de pluie va remonter le pays

Les maxima atteindront 18 à 19°C sur la plupart des régions et jusqu'à 23 ou 24°C le long de la frontière hollandaise.

Le vent sera faible à modéré de sud-ouest faiblissant dans l'après-midi.

Vendredi soir, les averses résiduelles s'évacueront vers les Pays-Bas et de larges éclaircies gagneront toutes les régions avec un temps devenant sec.

Au cours de la nuit prochaine, des nuages bas pourront se former, principalement sur le nord et le nord-ouest du pays. Ailleurs, il s'agira de brume ou de brouillard local. Les minima seront compris entre 12°C en Hautes-Fagnes et 13 à 14°C ailleurs. Le vent s'orientera à l'est et sera d'abord faible puis faible à modéré.

Pour le week-end, le temps s'annonce mitigé, entre périodes ensoleillées et averses.