Verviers demande au CHR une étude supplémentaire concernant la reconstruction de l'hôpital

Chez Ecolo, on imagine plutôt reconstruire l'hôpital sur le site actuel sous la forme d'un quadrilatère avec un espace vert central, a annoncé Dany Smeets. Ce scénario a conduit le parti politique à demander une étude pour explorer plus en détail cette possibilité.

Après de longs débats et une interruption de séance, le conseil a ainsi "demandé officiellement au CHR Verviers une étude supplémentaire qui examine et approfondit dans un délai court de 60 jours maximum, avec l'aide d'architectes et d'urbanistes, la faisabilité médicale, financière et urbanistique d'un scénario de reconstruction d'un hôpital sur site, sans interrompre les activités actuelles de celui-ci dans des délais raisonnables ainsi que sur d'autres lieux potentiels", a énuméré Hajib El Hajjaji.