Barry Baltus termine à la 20e place des 8 Heures de Suzuka

Le pilote soutenu par Zélos a réalisé des performances remarquables au Japon. Engagé sur une Suzuki préparée par l'écurie japonaise Auto Race Ube Racing Team aux côtés de l'Australien Anthony West et du Japonais Takuya Tsuda, Baltus a notamment réalisé le deuxième chrono lors de la deuxième séance qualificative.

Pendant la course, Baltus et ses équipiers se sont maintenus en permanence dans les dix premiers au classement général. À 25 minutes de l'arrivée, alors que la septième place était acquise, la Suzuki N.76 était victime d'un problème mécanique et perdait six tours. L'équipage Baltus-West-Tsuda était finalement classé à la 20e position.