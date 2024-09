L'Espagnol Jorge Prado remporte le championnat du monde et le dernier GP de la saison

Le champion du monde achève la saison avec 996 points, tandis que Gajser se contentera de la 2e place avec 986 unités. Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) finit 3e avec 944 points. Le trio de tête avec creusé une très large avance sur le reste du plateau: le Suisse Jeremy Seewer (Kawasaki), 4e, termine à 310 points de Jorge Prado.

Le classement du Grand Prix de Castllle-La-Manche, la 20e et dernière course de la saison, reflète parfaitement le podium du championnat du monde puisque Prado y devance Gajser et Herlings. Brent Van Doninck (Honda) a terminé 11e de la course 2 et 14e du GP. Il finit 25e du championnat du monde (94 points), n'ayant participé qu'à 7 des 8 derniers Grands Prix de la saison. Jago Geerts (Yamaha) avait roulé aux Pays-Bas et en Suisse et conclut l'exercice avec 19 points, en 33e position.