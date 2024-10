Loeb s'offre la 3e étape au Maroc, De Mévius revient sur Al-Attiyah au général

Le Français Sébastien Loeb et son copilote liégeois Fabian Lurquin (Dacia) ont remporté la 3e étape du Rallye du Maroc, la 5e et ultime épreuve du championnat du monde de rallye-raid. Comme mardi, Guillaume de Mévius (MINI) a manqué de peu la victoire mercredi. Le Jodoignois a toutefois réduit de moitié son retard sur le leader Al-Attiyah (Dacia), qui a terminé 4e.

La plus longue étape du rallye emmenait la caravane de Zagora à Mengoub-Bouârfa. En plus des 360 km de liaison, 328 km étaient chronométrés sur des pistes rapides, des dunes, des rios et du hors-piste. Dès le départ, Loeb et De Mévius se sont lancés à fond dans la bagarre avec pour objectif la victoire d'étape. Au final, le nonuple champion du monde des rallyes a enlevé sa première étape avec sa nouvelle Dacia.

Mévius a concédé 19 secondes. L'Espagnol Carlos Sainz (Ford) a repris le départ après son abandon de mardi et a terminé troisième. Nasser Al-Attiyah a suivi à 3:56 de son coéquipier français. Le Qatari reste leader mais voit De Mévius se rapprocher à 4:45 au classement. Loeb se hisse à la 3e place à 10:31.