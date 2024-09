Plus de 84.000 téléspectateurs sur Tipik pour la clôture des Jeux Paralympiques

Plus de 84.000 téléspectateurs ont regardé la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, dimanche soir sur Tipik, soit une part d'audience de 9.5%, fait savoir la RTBF lundi.

"Une très belle audience, en nette hausse par rapport à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo (3,6% de pda)", souligne la RTBF. La cérémonie d'ouverture du mercredi 28 août avait quant à elle rassemblé plus de 100.000 téléspectateurs pour 11,9% de parts d'audience.

"Le public a répondu présent pour ces Jeux paralympiques, dans les stades mais aussi devant leur écran avec de belles audiences tout au long de la compétition et notamment pour la soirée d'athlétisme du 04 septembre avec 87.000 téléspectateurs de moyenne pour assister à la belle médaille d'argent de Peter Genyn", précise le service public. "Les exploits de nos parathlètes ont été très suivis et notamment la médaille d'or de Léa Bayekula obtenue sur 400 mètres T54 (83.000 spectateurs le 05 septembre) et celle de Maxime Carabin obtenue le 30 août sur 400 mètres T52 (82.0000 téléspectateurs).