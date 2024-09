Près de 150 millions de retombées économiques pour le Circuit de Spa-Francorchamps

Les retombées économiques du Circuit de Spa-Francorchamps sont estimées à 147 millions d'euros pour l'année 2023 tandis que les retombées fiscales ont atteint 84,2 millions d'euros, selon une étude indépendante présentée mardi. Cela permet, en termes d'emplois directs et indirects, la création ou le maintien de 2.501 équivalents-temps plein (ETP).

L'étude, menée par le cabinet de conseil liégeois Eklo, a démarré en mars 2024 et porte sur l'ensemble de l'année 2023. Son objectif était d'estimer les retombées économiques directes, indirectes et induites ainsi que les retombées fiscales générées par les activités organisées sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Elle s'est notamment appuyée sur les données d'organisateurs d'événements, dont le GP de F1.

Il y a cependant davantage de retombées indirectes. Elles ont atteint 43,7 millions d'euros et ont permis de générer 722 emplois.

Les retombées économiques induites étaient, quant à elles, estimées à 96,3 millions d'euros, générant des emplois induits au nombre de 1.519 ETP. Parmi eux, plus d'un millier sont des postes générés de manière directe, en particulier dans le secteur de l'horeca. Ces retombées induites sont liées à la fréquentation des activités du circuit et correspondent aux dépenses annexes des spectateurs, des participants et professionnels présents sur place.

Quant aux retombées fiscales, elles ont atteint un total de 3,3 millions d'euros pour les trois communes environnantes que sont Stavelot (2,07 millions), Malmedy (1,03 million) et Spa (200.000 euros). L'Etat perçoit également de telles retombées, que ce soit via l'impôt des personnes physiques (19,2 millions), les cotisations sociales (44,8 millions) ou la TVA (16,9 millions), pour un total de 80,9 millions d'euros.

Les recettes fiscales ont donc culminé à 84,2 millions d'euros l'an dernier.