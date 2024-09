Thierry Neuville veut "garder les pieds sur terre", fidèle à son approche

Avec l'Estonien Ött Tänak, 2e au championnat du monde à 34 points et le Français Sébastien Ogier, 3e à 38 unités, Neuville doit composer avec "des pilotes rapides qui ont l'expérience nécessaire pour aller au titre. Ce n'est un secret pour personne, ce ne sera pas une tâche facile. Je me sens à l'aise, ma voiture est bonne, mais il faut parfois avoir de la chance. Je suis convaincu cependant que nous pouvons le faire".

En 2019 au Chili, Thierry Neuville avait été contraint à l'abandon après une sortie de route, finissant 2e dans les roues de Tänak l'an dernier. "Il faisait sec. J'ai apprécié les spéciales et l'ambiance. Les spectateurs sud-américains sont toujours très enthousiastes. Le Chili est similaire à certains des rallyes sur terre que nous avons disputés plus tôt cette saison, mais les spéciales peuvent varier. Compte tenu de notre position de départ, nous avons besoin de beaucoup de traction. Le parcours est très bosselé et le risque de crevaison élevé. L'objectif est de passer le week-end sans problème et de marquer autant de points que possible. L'objectif principal est de conserver une bonne avance au championnat."