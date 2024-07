Victoire en catégorie Gold Cup de Gilles Magnus au Nürburgring

Les autres pilotes belges n'ont pas du tout été en réussite avec une 17e place pour Maxime Martin (BMW M4 WRT), notamment accompagné par l'Italien Valentino Rossi, et la 24e place de Fréderic Vervisch (Ford Mustang Proton).

Alors qu'elle se dirigeait vers une 8e position, la BMW M4 WRT de Dries Vanthoor et Charles Weerts a été contrainte à l'abandon dans les dernières minutes de la course après un accrochage entre Vanthoor et la Ferrari 296 de l'Italien Alessandro Pier Guidi.

La course a été remportée par la Lamborghini de Frank Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (Fra/Ita/Afs), qui a devancé la Porsche d'Ayhancan Güven/Laurin Heinrich/Dorian Boccolacci (Tur/All/Fra) et la Mercedes de Lucas Auer/Daniel Morad/Maro Engel (Aut/Can/All).

La prochaine course aura lieu à Monza, en Italie, le 22 septembre prochain.