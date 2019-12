Infrabel sensibilise les jeunes aux mauvais comportements le long des voies ferrées

(Belga) Infrabel a sensibilisé jeudi les élèves de 1ère et 2e du Lycée Charles Plisnier de Saint-Ghislain au respect des règles de prudence aux abords du domaine ferroviaire. Le gestionnaire de l'infrastructure a proposé aux élèves un cours de prudence et une nouvelle version de son outil de sensibilisation en réalité virtuelle, "The Floor".

Les élèves ont pu, grâce à des lunettes spéciales, visionner un film à 360° qui les a plongés dans la peau d'un individu qui ne respecte pas les règles de prudence aux abords de voies. Infrabel mène, parallèlement aux mesures prises sur l'infrastructure, notamment en panneaux, clôtures ou encore en tapis anti-intrusion, cette campagne de sensibilisation qui a permis de toucher, en 42 journée en 2018, quelque 15.200 élèves du primaire et du secondaire partout en Belgique. En 2018, 768 cas d'intrusion sur les voies ont été recensés. Selon le gestionnaire de l'infrastructure, ces imprudences ont fait 4 morts et 6 blessés graves en 2018. 38 accidents, qui ont fait 9 morts et 3 blessés graves, ont également été recensés aux passages à niveau. (Belga)