Inondations en Wallonie - Des maisons en rénovation à Pepinster seront détruites

Plusieurs habitations situées à Pepinster, une commune de la province de Liège durement frappée par les inondations de juillet 2021, devraient prochainement être détruites. La commune propose aux propriétaires de racheter les maisons concernées. "Nous proposons de racheter ces bâtiments au prix de la valeur vénale du bien, après déduction du montant des indemnités perçues via les assurances", explique le bourgmestre Philippe Godin.

Deux habitant de la rue du Pont Warland se disent inquiets, car ils ont déjà effectué des travaux de remises en état. "Quand j'ai appris que la stabilité du bâtiment n'était pas menacée, j'ai commencé les travaux. En un peu moins d'un an, je dois déjà avoir investi plus de 25.000 euros", explique Jean Charrette. Son voisin, Alain Verstraelen est aussi concerné. "C'est un bloc de quatre maisons qui devrait être détruit. Deux propriétaires ont déjà marqué leur accord", détaille-t-il, ajoutant qu'il ne souhaite pas vendre sa maison. "Je crains de perdre entre 40.000 et 50.000 euros investis dans les travaux. Je pense aussi ne pas retrouver de bien avec autant de potentiel pour le prix que je pourrais en recevoir", ajoute-t-il. Du côté de la commune, on insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'expropriation. "Nous sommes dans une démarche constructive même si l'objectif de la Région wallonne est qu'il n'y ait plus de maison dans cette zone. Si nous ne parvenons pas à trouver un compromis, alors la Région s'en chargera", prévient le bourgmestre qui assure que chacun devrait obtenir un prix juste. "Si des travaux ont été effectués, il est évident que l'on en tiendra compte dans le prix d'achat", conclut le maïeur.