Kim De Gelder obtient gain de cause: il sera interné dans la section psychiatrique de la prison de Gand

La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines a décidé vendredi matin d'interner Kim De Gelder (30 ans), condamné à la perpétuité pour la tuerie perpétrée en 2009 dans une crèche de Termonde.

Le 23 janvier 2009, Kim De Gelder ôtait la vie à deux bébés et à une puéricultrice de 54 ans, Marita Blindeman, dans la crèche Fabeltjesland. L'auteur des faits avait également reconnu avoir assassiné Elza Van Raemdonck, 72 ans, le 16 janvier 2009 à Vrasene (Flandre orientale). La cour d'assises de Gand a condamné le jeune homme, âgé de 20 ans au moment des faits, à la perpétuité le 22 mars 2013 pour ces quatre assassinats et 25 tentatives de meurtre. La défense avait toutefois plaidé que son client soit interné car ce dernier souffrirait de schizophrénie. Le jury avait, lui, considéré que Kim De Gelder était responsable de ses actes au moment des faits.

L'état du tueur s'est depuis lors détérioré, selon son avocat Jaak Haentjens. Le condamné, qui est aujourd'hui incarcéré à Gand, a changé plusieurs fois d'établissement pénitentiaire en quelques années, séjournant un temps à la prison d'Audenarde en 2017. Le directeur de cette dernière avait alors introduit une demande d'internement, grâce à la nouvelle loi relative à l'internement de 2016.

Quatre experts judiciaires devaient se prononcer sur l'état psychique de Kim De Gelder. Selon le conseil de ce dernier, le tueur n'était pas responsable de ses actes et le ministère public ne s'opposait pas à un internement. L'affaire a été traitée la semaine dernière par la chambre de protection sociale. L'audience a eu lieu à la prison de Gand, mais la décision était rendue au palais de justice de Gand ce vendredi.

Le président de la chambre de protection sociale Rob Perriëns s'est basé sur le rapport des experts et celui des directeurs des prisons d'Audenarde et de Gand. L'instance a donc décidé de renvoyer Kim De Gelder dans la section psychiatrique de la prison de Gand. Dans une phase ultérieure, il pourra être décidé de déplacer l'accusé vers un centre de psychiatrie légale. Si celui-ci estime plus tard que l'état mental du jeune homme est stabilisé, le tribunal peut décider de renvoyer le condamné en prison pour terminer d'y purger sa peine.