Policier tué à Schaerbeek: l'hôpital affirme ne pas avoir été mis au courant "de la dangerosité de la personne"

Rebondissement dans l'enquête sur le policier tué à Schaerbeek jeudi soir. L'hôpital dans lequel l'assaillant avait été emmené avant les faits affirme ce vendredi soir ne pas avoir été informé de la dangerosité de l'individu. "La personne a quitté la salle d’attente et ce, de son plein gré, avant d’avoir été évaluée psychiatriquement", indique l'hôpital.

Un individu radicalisé, fiché par l'OCAM et ancien détenu, a tué un policier en patrouille jeudi soir à Schaerbeek. Un autre a été blessé. Le matin même, l'assaillant s'était présenté au commissariat pour faire part de sa haine envers la police et pour demander un suivi psychologique. Le magistrat en poste a décidé de diriger l'individu vers le service psychiatrique d'un hôpital. Les policers ont alors conduit l'individu aux Cliniques universitaires Saint-Luc. L'homme a ensuite quitté l'établissement, avant de commettre son crime quelques heures plus tard.

Interrogé par nos soins, le ministre de la Justice a indiqué ce vendredi soir que le magistrat avait estimé qu'une personne voulant attaquer des policiers ne se présenterait vraisemblablement pas au commissariat pour demander de l'aide. "Sur base de ça, il a décidé de renvoyer vers un centre psychiatrique", nous a expliqué Vincent Van Quickenborne. "La personne a été transférée par la police vers l'hôpital. Là, la police l'a donné entre les mains de l'hôpital. À partir de là jusqu'à l'attentat, on n'a pas encore suffisamment d'informations. C'est l'enquête qui est en cours pour savoir ce qui a été dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait, et quand la personne est sortie de l'hôpital. C'est l'enquête qui va le démontrer", a encore ajouté le ministre à notre micro.

Rebondissement ce vendredi soir: l'hôpital où l'individu a été transféré annonce ne pas avoir été mis au courant de sa dangerosité et indique ne pas avoir pu l'évaluer. Pourquoi? Car l'homme a tout simplement quitté la salle d'attente.

Voici le communiqué de presse transmis par les Cliniques universitaires Saint-Luc.

Le communiqué:

Le jeudi 10 novembre vers 11h, un homme, accompagné par 3 policiers, se présente au Service des urgences pour une prise en charge psychologique volontaire.

28 minutes plus tard et conformément aux protocoles en vigueur, cette personne est évaluée par une infirmière d’accueil et d’orientation pour la suite de sa prise en charge aux Services des urgences.

Les policiers quittent le Service des urgences à ce moment-là sans avoir jamais informé les membres du personnel des Urgences de la dangerosité de la personne.

La personne est ensuite placée en salle d’attente pour patienter avant sa prise en charge psychiatrique toujours conformément à la procédure.

Une vingtaine de minutes plus tard, l’infirmière de l’Unité de crise venant chercher le patient constate que la personne a quitté la salle d’attente et ce, de son plein gré, avant d’avoir été évaluée psychiatriquement. L’évaluation psychiatrique n’a donc pas pu avoir lieu.

Les cliniques tiennent à rappeler que tout patient qui se présente aux Urgences est libre de les quitter à son initiative sauf s’il s’inscrivait dans le cadre d’une surveillance policière continue, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de cette admission. Aucune consigne n’a été donnée par les autorités compétentes.

Les Cliniques universitaires Saint-Luc s’associent pleinement au deuil et adressent leurs condoléances aux proches de la victime de ce drame. Elles souhaitent également un prompt rétablissement au policier blessé.