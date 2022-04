L’état vétuste d'un pont inquiète le riverains de La Louvière: "Ils attendent quoi ? Une catastrophe ? Des blessés ?", s'inquiète Jacqueline

La décision de reconstruire un nouveau pont est actée depuis 2018, mais le projet peine à se concrétiser. Les usagers redoutent un accident.

"C’est vraiment un cancer au milieu d’une belle promenade", déplore Anne-Marie. Du plus loin qu’elle se souvienne, le pont du site du canal du Centre n’a pratiquement jamais était entretenu: "J’ai 80 ans. Je ne l’ai vu qu’une seule fois être repeint". Des propos auxquels acquiesce Jacqueline, 50 ans. Elle aussi n’a jamais aperçu le moindre chantier sur le bâtiment. "Je le vois tous les jours comme ça", ajoute-t-elle.

Certains en rient, mais en réalité ils ont peur pour leur vie

Construit en 1900, le pont Capitte est aujourd’hui rongé par la rouille. Sa structure métallique ne semble tenir qu’à un fil. Les deux copines admettent ne pas se sentir très à l’aise lorsqu’elles passent en dessous. "Il y a des trous partout", pointe Jacqueline. "C’est scabreux. Je voudrais bien pouvoir me promener tranquillement", renchérit Anne-Marie, qui vient tous les jours aux abords du canal en compagnie de son chien. "C’est étonnant qu’une pièce ne soit pas tombée sur nos têtes ou sur les voitures qui passent !", plaisantent-elles. Mais il s’agit là d’un rire jaune, comme l’explique Jacqueline qui nous a contactés via le bouton Alertez-nous: "Certains en rient, mais en réalité ils ont peur pour leur vie". Plus inquiétant encore, le pont semble s’affaisser sur lui-même. En effet, sous le poids des passages, le bâtiment a pris une forme incurvée.

Une fois sur le pont, la situation n’est pas plus rassurante. Au gré du trafic routier, d’importantes vibrations se font ressentir. "Tous les jours, c’est une crainte", explique Jacqueline, "mais il faut quand même passer". Un état de fait qui indigne la quinquagénaire, alors qu’un joggeur traverse le pont. "Ils attendent quoi ? Une catastrophe ? Qu’il y ait des blessés ?" s’inquiète-t-elle.

Des mesures de sécurité, en attendant une reconstruction qui peine à venir

Comme l’explique le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert (PS), "le SPW (ndlr: Service public de Wallonie) a diagnostiqué des problèmes concernant la qualité du pont, et ils en sont arrivés à la conclusion qu’il devait être remplacé". Impossible à restaurer, le bâtiment sera donc reconstruit. "Un bureau d’étude a été désigné, et travaille aujourd’hui à la conception d’un nouveau pont qui sera réalisé j’espère, rapidement", informe le bourgmestre.

En attendant, toute une série de mesures a été mise en place afin de garantir la sécurité des citoyens. Depuis 2019, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits de circulation. Les bus TEC continuent quant à eux de traverser le pont à l’aide d’un système de feux. Des déviations ont également été installées afin de fluidifier le trafic.

De plus, "le pont est surveillé régulièrement par des ingénieurs du SPW", explique le bourgmestre. Ce dernier se veut rassurant quant à la sécurité des usagers: "S’il devait y avoir le moindre problème, des mesures seraient prises immédiatement", assène Jacques Gobert.

Il n’y a pas encore de projet concret

Depuis près de 4 ans donc, le projet traîne en longueur faute d’entente entre les parties en charge du projet. "Les discussions en cours sont assez compliquées en raison de deux enjeux cruciaux dont il faut tenir compte", explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et infrastructure. Tout d’abord, le site du canal de La Louvière est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui vient compliquer la réalisation d’un nouvel ouvrage. Le second enjeu est celui de la mobilité, car le pont Capitte est une des principales portes d’entrée de la ville de La Louvière.

"Il n’y a pas encore d’accord entre les services patrimoniaux et les autorités de La Louvière. Il n’y a pas encore de projet concret", tranche Sarah Pierre. "L’objectif est de trouver la solution qui va convenir à tout le monde dans les plus brefs délais", explique la porte-parole.

Un potentiel touristique à l’abandon

Situé près du cœur de la ville aux bords de l’eau, le pont Capitte fait partie intégrante du paysage louviérois et contribue au potentiel touristique du site. Des ascenseurs ont même été mis en place afin de permettre aux touristes de profiter de la vue du canal. Mais aujourd’hui, ils sont inutilisables. Attachée au patrimoine, Anne-Marie regrette que le pont ne soit pas traité de la même manière que d’autres grands monuments eux aussi classés: "Combien de fois par an la tour Eiffel est-elle repeinte?" s’exclame l’octogénaire. "Quand les touristes arrivent ici, ils sont déçus", poursuit la Louviéroise. "Ça donne une très mauvaise image de la région", conclut-elle.